شريف منير يكشف حقيقة إصابته بكورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

علق الفنان المصري شريف منير، على أحد الأخبار التي تروج لشائعة إصابته وابنته الصغرى بفيروس كورونا (كوفيد ١٩)، مؤكدا أن الخبر عارِ تماما عن الصحة.

وكتب منير عبر حسابه في انستغرام : "هذا الخبر غير صحيح، ربنا يبعد المرض عنا وعن كل الناس".

يأتي ذلك بعد أيام من تعرض بنات الفنان شريف منير لحملة تنمر عبر منصات السوشيال ميديا بعدما نشر صورة لهم على حسابه الرسمي عبر إنستغرام، وحينها، أكد الفنان شريف منير، أنه تعرض لهجوم شديد على السوشيال ميديا، حملت ألفاظا بذيئة، وفيما كان دائم التجاهل لمثل هذه الأمور، لكنه هذه المرة قرر اتخاذ إجراءات قانونية ضد كل من تجاوز في حقه وحق بناته.

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