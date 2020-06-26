كورونا يحول طياراً إلى عامل ديلفري

المصدر: وكالات

قرر مساعد طيار في تايلاند العمل في خدمة توصيل الطعام بدراجة نارية، بعد فترة قضاها في قطاع الرحلات الجوية، وذلك بعد أزمة العمل التي تسبب فيها تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأوضح "إنتا" أنه يعمل لشركة "لاين مان" المحلية لتوصيل الطعام، مشيراً إلى أن الكثيرين من زملائه مكثوا أشهراً دون أي راتب أو دخل بشكل كامل أو تم خفض رواتبهم بنسبة 70%.

ولهذا السبب، بحث "إنتا" عن وظيفة أخرى لتأمين دخل شهري لاحتياجاته واحتياجات أسرته، واكتشف أن تطبيقات خدمات توصيل الطعام منتعشة بشكل كبير خاصة في العاصمة "بانكوك" أثناء فترة الإغلاق وقيود العزل المنزلي بسبب فيروس "كورونا".

ووجد "إنتا" - 42 عاماً - أنه يستطيع تأمين دخل شهري لأسرته (زوجته وابنته الصغيرة) عبر قيادة دراجة نارية وتوصيل الوجبات للعملاء بواسطتها.

وكشف الطيار التايلاندي ناكارين إنتا، وفق شبكة CNN الإخبارية الأمريكية، أنّه كان يعمل في الرحلات التجارية لأربعة أعوام، إلا أنَّ فيروس كورونا المستجد تسبب في تبديل أوضاعه المعيشية.

واعتبر الطيار السابق، أنّه بالمقارنة مع الوضع الراهن، فإن الحصول على 30 دولارًا يوميًا يُعدُّ مكسبًا بالنسبة لي.

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