فيروس كورونا يحول مسناً إلى نجم على يوتيوب

المصدر: د ب ا

أصبح رجل مكسيكي /78 عاما/ نجما في مجال الطهي على موقع يوتيوب، بعد أن أجبرته جائحة فيروس كورونا على البقاء في المنزل.

وقال كارلوس إليزوندو فرياس، المعروف باسم "تيتو تشارلي" الذي يملك 420 ألف مشترك في قناته بالموقع: "إنها طفرة. أحاول أن أجعل الناس يستمتعون، وهذا هو الأهم بالنسبة لي".

ويظهر فرياس في مقاطع الفيديو التسعة له على يوتيوب وهو يعمل في مطبخه، ويقوم بإعداد أطباق مثل اللحوم المجففة إلى الجبن المشوي والنقانق وغير ذلك.

وحققت مقاطع الفيديو المرحة، التي قام في إحداها بالرقص، 3ر1 مليون زيارة على يوتيوب.

وكان الزوج الأرمل والأب لثلاث بنات والجد لستة أطفال يعمل مقاولا طيلة حياته، وكانت لديه شركة نقل وكرس نفسه بعد ذلك لتزويد المباني تحت الإنشاء بالكهرباء.

وبعد أن أجبرته جائحة كورونا على البقاء في المنزل، أصبح ليس لديه شيء ليفعله.

وقال لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من مونتيراي /900 كيلومتر شمالي مكسيكو سيتي: "إنني نشيط للغاية" مشيرا إلى أنه قام بتنظيم منزله بالكامل في دقائق معدودة.

ولا يعرف الرجل، الذي أدهشه نجاحه على يوتيوب، ما سيفعله عندما تهدأ الجائحة. وقال: "مهما سيأتي ومهما تتطور الأمور .. ما يهمني هو الاستمتاع."

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