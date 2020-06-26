إصابة فنان مصري بفيروس كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت منى إش إش، ابنة الفنان والموسيقار حسن إش إش، إصابة والدها بفيروس كورونا.

ونشرت عبر إنستجرام فيديو قديم له وهو يتلو القرآن وعلقت "كورونا راحت لبابا لحد بيته زي ما جاتلي لحد بيتي اللهم لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فينا. يا رب اشفي أبويا وعافيه واشفيني واشفي كل مريض يتألم آمين يا رب العالمين من فضلكم الدعاء ربنا يزيح عنا وعنكم الوباء والابتلاء الفيديو ده في رمضان 2020".

جدير بالذكر أن منى إش إش طليقة الفنان ماجد المصري ما زالت حتى الآن تعاني من كورونا ولم تتماثل للشفاء، وفق ما نشرته صحيفة الوطن المصرية.

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