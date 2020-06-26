ممثلتان مصريتان تعتزلان

المصدر: القاهرة - مها سمير

لأسباب تتعلق بقلة الظهور على الشاشة، قامت ممثلتان مصريتان بإعلان اعتزالهما الفن، عبر صفحتيهما على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». البداية كانت بالفنانة داليا إبراهيم، التي كتبت عبر صفحتها: «قررت الاعتزال بعد 40 مسلسلاً و7 مسرحيات و5 أفلام قصيرة و3 أفلام طويلة».

ورغم أن الفنانة المصرية لم تفصح عن سبب اعتزالها، إلا أن كل المؤشرات تشير إلى أن هذا القرار جاء رد فعل على قلة حضورها في الأعمال الفنية، حيث لم تشارك في أي أعمال خلال الفترة الأخيرة.

وبالتزامن مع اعتزال داليا إبراهيم، أعلنت الممثلة الشابة إنجي خطاب اعتزالها التمثيل أيضاً، إذ كتبت عبر حسابها بموقع «فيسبوك»: «بعد تفكير طويل، قررت اعتزال مهنة التمثيل، قالوا عليا موهوبة، لكن للأسف الموهبة وحدها لا تكفى»، موضحة أنها اجتهدت كثيراً، لكنها لم تأخذ حقها على الساحة الفنية.

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