بحار أوروبا تواجه أضرار التلوّث والتغيّر المناخي

المصدر: ستوكهولم - د ب أ

ذكرت الوكالة الأوروبية للبيئة، أمس، أن المحيطات والبحار والحياة البحرية في أوروبا ما زالت تتعرض لضغط من الأنشطة البشرية بما في ذلك التلوث والإفراط في الصيد وتأثيرات التغير المناخي.

وقالت الوكالة: «الآثار المجتمعة لهذه التغييرات في مسار يمكن أن تتسبب في أضرار لا يمكن دفعها للنظم البيئية البحرية». ومن المتوقع أن يزيد التنافس في الاتحاد الأوروبي على الموارد البحرية بما في ذلك السمك والوقود الأحفوري والمعادن أو إنتاج الطاقة المتجددة، من الضغط على النظم البحرية المستغلة بشكل مفرط بالفعل.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز