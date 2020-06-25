ابنة رجاء الجداوي تصدم جمهورها

المصدر: البيان الإلكتروني

صدمت أميرة مختار ابنة الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي جمهور الفنانة القديرة، قائلة إنها "لا تعرف متى تتحسن الحالة؟ ولكن من الممكن أن تظل على هذه الحالة أياماً أو شهوراً".

ونفت نفت أميرة، الأخبار المنتشرة عن فقدان والدتها للوعي، مؤكّدة أنَّ والدتها في وعيها ولكن الأطباء يخدرونها من أجل تخفيف الآلام عنها.

وأضافت "أميرة"، لصحيفة "الوطن"، أنَّ والدتها الآن في العناية المركزة تحت جاهز تنفس داخلي، أما عن تحسن حالتها، فأوضحت أنَّها "لا تعرف متى تتحسن الحالة؟ ولكن من الممكن أن تظل على هذه الحالة أياماً أو شهوراً".

وطالبت "أميرة" من الجمهور الدعاء لوالدتها حتى تعود مرة أخرى إلى حياتها الطبيعية وسط عائلتها.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز