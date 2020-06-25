تطور خطير في حالة الفنان المصري عبدالله مشرف الصحية

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت ابنة الفنان المصري عبدالله مشرف تفاصيل حالة والدها الصحية بعد إصابته بجلطة في الدماغ، نقل على إثرها إلى مستشفى القاهرة التخصصي.

وقالت مها عبدالله ابنة الفنان الكبير إن والدها: "معزول في المستشفى وفي كامل وعيه".

وقالت في تصريح لموقع "القاهرة 24" المصري: "أنا كلمت دكتور أشرف زكي، لأنهم في المستشفى مكانوش راضين يدخلونا، حتى بعد ما عرفوا أنه عنده إنذار بجلطة واشتباه بكورونا، وقالوا لنا مينفعش تدخلوا هنا".

وأضافت: "بالرغم من أنهم عندهم دور مخصص، ولكن لما أنا روحت البيت كل الناس قالوا لي والدك مينفعش يقعد في البيت، لازم يتعالج من الجلطة وكمان علشان كورونا، وطبعا كان لازم نعمل مسحة والمسحات بتتعمل الصبح".

وأردفت: "فكلمت أشرف زكي، ودي كانت أول مرة اختلط بحد في الوسط الفني، علشان كنت عايزة حد يتصرف، وكان معايا في منتهى الذوق وخدمني جدا، ومفيش ثلاث دقائق وكلمني قالي روحي نفس المستشفى اللي كنتم فيها، وبالفعل طلع عندهم مسحة وغرفة مخصصة لكورونا".

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز