الفنانة رجاء الجداوي تفقد الوعي

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد الفريق الطبي المعالج للفنانة المصرية رجاء الجداوي، بمستشفى أبو خليفة للعزل الصحي بالإسماعيلية، أن الفنانة فاقدة للوعي وأن الأكسجين في الدم منتظم وجيد مع جهاز التنفس بعد أن تدهورت حالتها الصحية، مطالبا محبيها بالدعاء لها، بأن يتم شفاؤها على خير.

ونفى الفريق الشائعات التى تناولها رواد مواقع التواصل الاجتماعى، حول وفاتها، مؤكدًا أنها ما زالت بالعناية المركزة بالمستشفى، ومتواجدة على جهاز تنفس صناعى اختراقى، وهو عبارة عن أنبول متصل بالرئتين من الفم عبر الحنجرة إلى الرئتين، ولا يمكن إزالة الجهاز في الوقت الراهن، لأن نسبة الأكسجين في الدم من غير الجهاز 55%، وفقاً لصحيفة اليوم السابع.

وأجرت الفنانة رجاء الجداوي منذ دخولها العزل الصحي بمستشفي أبو خليفة في 24 مايو الماضي، 3 تحاليل"pcr"، كان الأول بعد دخولها بثلاثة أيام، وظهرت نتيجته إيجابية، والثاني عقب حقنها بمصل البلازما المتعافين بيومين، وظهرت أيضًا نتيجته إيجابية، والثالث خلال الأيام الماضية، وظهرت نتيجته، إيجابية.

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