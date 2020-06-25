لهذه الأسباب.. لا تنم والمروحة تشتغل

المصدر: ترجمة وإعداد: عبدالهاني عليوات

في فصل الصيف، يعد المكيف والمروحة حليفين حقيقين، وذلك بحسب اختلاف المناطق في العالم وتفضيلات الناس، بحيث هناك من يرى أن استعمال المروحة أسلم للصحة من المكيّف، لكن هناك توصيات بخطورة تركها تعمل أثناء النوم، لهذه الأسباب:

تفاقم المشاكل التنفسية

المروحة لا تنفخ الهواء فحسب، بل تطيّر أيضًا جزيئات الغبار في الغرفة، وشعر الحيوانات (في حالة وجود حيوانات أليفة في البيت) وحبوب اللقاح، والتي يمكن أن تلج بعد ذلك إلى الجيوب الأنفية، وتفاقم بعض مشاكل الجهاز التنفسي، فكل الحذر وبخاصة الذين هم عرضة للحساسية أو الذين يعانون من الربو، بحسب (cnews).

تجفف الجلد والعيون

إنه شعور لطيف أن تتمتع بالانتعاش من خلال تيار الهواء الذي تنفثه المروحة الكهربائية، لكن احترس من خطره على الجلد والعينين. فعند ملامسة الهواء لهما، تجف البشرة بشكل أسرع، مما يزيد من خطر الجفاف، كما يمكن للمروحة أن تسرع من جفاف العين، ما قد يسبب بعض التهيّج والاحمرار عند الاستيقاظ.

تشقق العضلات

ومن الأشياء غير السارة التي تنشأ من وراء هذا الاستمتاع، انقباض عضلات الجسم، فخلال تسليط الهواء بانتظام على مناطق الجسم، يمكن أن تتسبب المروحة في حدوث تشنجات عن طريق تقلص العضلات، وكذلك ألم العنق، لذلك يفضل اختيار مروحة مزودة بخاصية التشغيل المؤقت، والتي تتوقف عن العمل بمجرد الوصول إلى النوم.

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