ترشيح " قصر الوطن " لجائزة " الوجهة الثقافية السياحية الرائدة في الشرق الأوسط 2020"

المصدر: وام

رشحت جوائز السفر العالمية " قصر الوطن" لجائزة "الوجهة الثقافية السياحية الرائدة في الشرق الأوسط 2020".

تعنى هذه الجوائز بتكريم التميز و الاحتفاء به في جميع قطاعات صناعة السياحة والسفر العالمية.. و يأتي هذا الترشيح لهذه الجائزة المرموقة تأكيدا لتميز قصر الوطن كصرح معماري وحضاري فريد فضلا عن نجاحه في ترسيخ مكانته على المستويين الإقليمي والدولي منذ افتتاح أبوابه أمام الجمهور في شهر مارس 2019.

جدير بالذكر أن باب التصويت متاح الآن ويمكن للجمهور التصويت لقصر الوطن عبر الموقع الإلكتروني: www.worldtravelawards.com/vote.

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