وفاة أصغر مليونيرة روسية بحادث مروع

المصدر: البيان الإلكتروني

لقيت الشابة الروسية أناستازيا تروبيستيل، مصرعها على الفور إثر حادث سير ألم في جزيرة بالي الإندونيسية، وهي لم تتجاوز بعد عامها الثامن العشر.

وتشتهر تروبيستيل بأنها إحدى نجمات تطبيق إنستغرام. حيث حققت منه ثروة طائلةً وأصبحت مليونيرة في سن الخامسة عشرة.

ونقل موقع "سكاي نيوز عربية" عن صحيفة "ذا صن" البريطانية أن الفتاة الروسية قضت من جراء إصابات خطيرة في الرأس، عقب اصطدام دراجتها النارية بسياج، على جانب إحدى الطرق في جزيرة بالي الإندونيسية الشهيرة.

وكانت تروبيستيل تقضي إجازتها في تلك الجزيرة الخلابة قبل أن تضطر للبقاء فيها بسبب إجراءات الإغلاق التي فرضت بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا.

واشتهرت تروبيستيل بأنها كانت مجرد فتاة عادية، قبل أن تجمع ثروة ضخمة وهي دون الخامسة العشرة من عمرها، بسبب الشهرة الكبيرة التي حققتها عبر تطبيق انستغرام.

وقبل وقوع الحادث المأساوي كان صديقها فيكتور ميدانانوفيتش، 30 سنة، يقود دراجته النارية بجوارها، قبل أن تفقد تروبيستيل سيطرتها على دراجتها، وهي تقودها بسرعة 60 ميل في الساعة، لترتطم بسياج مقام على إحدى الطرق.

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