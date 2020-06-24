بدءاً من اليوم.. الهاتف المحمول بديلاً لرخصة القيادة في كوريا الجنوبية

المصدر: البيان الإلكتروني

يصبح الهاتف المحمول بديلا لرخصة القيادة في كوريا الجنوبية ابتداء من اليوم الأربعاء، حسبما ذكرت وكالة يونهاب للأنباء

وتطرح شركات الاتصالات الثلاث الكورية الجنوبية الخدمة للتحقق من رخصة القيادة عبر تطبيق الهاتف المحمول "باس(PASS)" للتحقق من الهوية، ابتداء من اليوم.

وتستخدم هذه الخدمة في متاجر التجزئة الصغيرة على مدار الساعة (convenient store) مثل سلسلة "سي يو"، و"جي إس" في جميع أنحاء البلاد ابتداء من اليوم للتحقق من السن القانوني لشراء المواد، كالسجائر وغيرها.

وفي يونيو، يمكن عرض الهاتف المحمول عند تجديد رخصة القيادة أو إعادة إصدارها وإصدارها باللغة الإنجليزية في 27 موقعا لاختبار رخصة القيادة في كل أنحاء البلاد.

ومن المتوقع أن تستخدم هذه الخدمة في الحملات المرورية وتأجير السيارات وغيرها في المستقبل القريب.

وتطبق الشركات الثلاث تقنيات المنع من التقاط الشاشة، وتهيئة الرمز الشريطي ورمز الاستجابة السريعة بعد مرور زمن معين، لتخفيف مخاطر الاستخدام غير القانوني لاسم آخر.

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