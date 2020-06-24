«بيركلي أبوظبي» تستضيف حفلاً موسيقياً فريداً حضره الجمهور من سياراتهم

المصدر: أبوظبي - البيان

نظمت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي أول حفل موسيقي ضمن سلسلة عروض «متى؟ الآن!» لبيركلي أبوظبي، الأحد الماضي، استمتع فيه عشاق الموسيقى بأجمل الألحان وهم آمنون في سياراتهم الخاصة حول مبنى مقر بيركلي أبوظبي في المنطقة الثقافية في السعديات.

ونظراً لتأجيل الفعاليات والأنشطة الجماعية في الإمارة حالياً بسبب الأزمة الصحية التي يعيشها العالم، شاهد ضيوف مختارون العرض الموسيقي من سياراتهم التي ركنوها في مساحة مخصصة ضمن الساحة الأمامية من المركز.

ولضمان سلامة جميع المشاركين في الحفل، اقتصرت المشاركة على 15 سيارة فقط ضمت كل منها 3 أشخاص من أسرة واحدة، كما التزم جميع الموسيقيين وأفراد الأمن والموظفين بقواعد التباعد الاجتماعي.

أحيا الحفل كل من المطربة وكاتبة الأغاني المرشحة لجائزة الجرامي ميساء قرعة في الغناء، ويعرُب سميرات على الكمان، وخوان دييجو داس على الجيتار، وأنتوني موثوراجا على الطبلة، وبرهيت كادام على الأورغ.

اختتم الحفل الموسيقي بعزف النشيد الوطني الإماراتي الذي شارك فيه الجمهور باستخدام أبواق سياراتهم.

شكل افتتاح بيركلي أبوظبي في وقت سابق من العام الحالي إنجازاً رائعاً لدائرة الثقافة والسياحة ـ أبوظبي وخطوة مهمة في إطار مساعيها لبناء وتطوير منظومة ثقافية مزدهرة في إمارة أبوظبي.

وبعد أن فرضت الأزمة الصحية العالمية تعديل جميع الخطط والفعاليات الموسيقية لهذا العام، اتّخذت دائرة الثقافة والسياحة أساليب وسبلاً جديدة لدعم وإبراز المواهب التي يحتضنها بيركلي أبوظبي والاستمرار في تقديم عروض موسيقية تضمن سلامة جميع المشاركين فيها من موسيقيين وموظفين وجمهور.

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