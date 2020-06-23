ثاني فنانة مصرية تعلن اعتزال الفن خلال أسبوع

المصدر: البيان الإلكتروني

بعد أن أعلنت الفنانة المصرية الشابة إنجي خطاب اعتزالها النهائي لعالم التمثيل، مؤكدة أن الموهبة وحدها لا تكفي، نشرت الفنانة داليا إبراهيم على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بوست أعلنت فيه اعتزالها الفن وقالت فيه: قررت الاعتزال بعد 40 مسلسلاً و7 مسرحيات 5 أفلام قصيرة 3 أفلام طويلة شكرا.



ولم تفصح داليا عن سبب اعتذارها، ويبدو أنه بسبب قلة تواجدها في الأعمال الفنية خلال الفترة الأخيرة.

يذكر أن الفنانة داليا ابراهيم قد بدأت التمثيل في سن صغيرة، وهي حاصلة على ليسانس آداب قسم المسرح، واكتشفها الفنان محمد صبحي عندما انضمت لفرقة "بالعربي الفصيح"، وعملت معه في هذه المسرحية، وقدمت معه بعد ذلك مسرحية " ماما امريكا"، وعرفها الجمهور جيدًا في مسلسل عائلة ونيس، لها عدة تجارب في السينما هي "دعاء" و"قشر البندق" و"القتل اللذيذ" و"مبروك وبلبل "شباب رايح جاي" و"كلمني شكرًا.



وتوالت مشاركاتها في المسلسلات بعد ذلك ومنها "الحسن البصري" و"حرس سلاح" مع عزت العلايلي، و"أبيض في أبيض" مع ممدوح عبد العليم، و"الليل وآخره" مع يحيى الفخراني، و"كناريا وشركاه" و"الدم والنار" مع فاروق الفيشاوي.

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