بالفيديو.. جمهور من النباتات مع عودة أوبرا برشلونة من جديد

المصدر: البيان الإلكتروني

عادت أوبرا ليسيو في برشلونة الإسبانية لفتح أبوابها للمرة الأولى بعد إغلاق دام لأكثر من 3 أشهر وتقديم أول عروضها بعد فترة الحجر الصحي، بتقديم عرض بمقطوعة موسيقية أمام جمهور غير تقليدي وغير اعتيادي ضيوفه آلاف النباتات.

ووضعت الأوبرا 2300 نبتة على مقاعد الجمهور في المسرح الذي يعود تاريخه إلى القرن الـ19 وهو أحد أكبر دور الأوبرا في أوروبا.

وجاء العرض تشجيعاً للجمهور الإسباني بالمدينة الكتالونية، للعودة من جديد لحضور عروض الأوبرا، حيث افتتح قبل يوم واحد من إنهاء حالة الطوارئ التي فرضت على البلاد بسبب كورونا، وفقا لما أوردته صحيفة الجارديان البريطانية

وتعود فكرة تقديم أول عرض لجمهور من النباتات، إلى الموسيقي الإسباني قائد العرض، أوجينيو كمبوديو، الذي ألهمه ما نشأ بينه وبين النباتات من ترابط خلال قضائه لفترة الحجر الصحي بمنزله طوال الشهور الماضية.

وقال أمبوديو، وهو أيضاً المنتج التنفيذي للعرض، على خشبة المسرح في بروفة ما قبل الحفل: "تقدمت الطبيعة لاحتلال المساحات التي انتزعناها منها".

وتابع: "هل يمكننا توسيع تعاطفنا؟ دعونا نبدأ بالفن والموسيقى في مسرح رائع بدعوة الطبيعة".

وبعد إذاعة الحفل الذي تم بثه مباشرة على الهواء، تم التبرع بـ 2292 نبتة حضرت الحفل للعاملين بالصفوف الأمامية في مواجهة كورونا.

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