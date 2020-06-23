أنيل كابور يحفّز متابعيه عبر "انستغرام" في مضمار السباق

المصدر: إعداد: فاتن صبح

فائض من التحفيز دفع به الممثل الرشيق أبداً أنيل كابور إلى متابعيه والعالم عبر انستغرام حيث شوهد يتسابق وحيداً على مضمار سباق بكامل طاقته برغم من أعوامه ال63.

المدرّب يظهر في الفيديو مشجعاً أنيل يحضّه على بذل جهد أكبر والركض بسرعة أكثر تحت أشعة شمس بعد الظهر، ويظهر هو متجاوباً بقميصه الرياضي الأحمر وسروال الرياضة والمتناسق مع القبعة ويبدو واضعاً قفازين ضمن معدات الحماية والوقاية من فيروس كورونا.

وكتب كابور مذيلاً الفيديو الذي تشاركه مع متابعيه عبر منصة انستغرام يقول: " لقد عدنا!" مضيفاً إيموجي راكض. وما إن تم تحميل الفيديو حتى سارع أكثر من 75 ألف متابع لمشاهدته والتعليق عليه ممطرين ممثلهم المحبوب بوابل من كلمات الإعجاب والتقدير في خانة الملاحظات.

وقد كتبت شيلبا شيتي بعد وسوم وعلامات كلمات اللياقة والأهداف وأنيل كابور وأرفقتها بإيموجي تدل على التشجيع والتأييد. أما ابنته ريا فاكتفت بمدح أبيها بكلمة "أبي!" مع إيموجي مبتسم.

وقد أمعن كابور في الآونة الأخيرة على الظهور بشكل ناشط عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتحديث نشاطاته ومشاركة معجبيه الصور والفيديوهات. كما طوّر لعبة صور السيلفي ونشر أولاها مع محبيه لأخذ رأيهم.

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