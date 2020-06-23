جمال الريف الصيني بعدسة عاملة في مدرسة

المصدر: إعداد: نهى حوّا

على مدى سنوات، كانت إحدى عاملات التنظيف في مدرسة بالصين تلتقط بكاميرتها صوراً لجمال الطبيعة الريفية في قريتها شينزو التي استقرت فيها أخيراً بعد تقاعدها في محافظة كيانغ المستقلة بمقاطعة سيشوان.

وقد تمكنت من التقاط ألوف الصور التي يمكن مقارنتها بصور مصورين محترفين، على الرغم من أن العاملة، نان موشي، لم تدرس التصوير يوماً.

أعمالها، أخيراً، لاقت رواجاً لدى السياح الذين جذبهم استكشافها للمشهد الريفي في الصين.

وقد احتفت صحيفة "تشاينا ديلي" ببعض الصور التي التقطتها عن قريتها، والتي توثق الطبيعة عبر فصولها الأربعة.

في تلك الصور، تنقلنا المصورة من هضاب مغلفة بالعشب الغض الأخضر في فصل الصيف إلى سفوح جرداء صفراء في فصل الرخيف، قبل أن تغير القرية لونها في فصل الشتاء إلى اللون الأزرق والأبيض، حيث تغمر المياه بعد أجزائها، وتتساقط الثلوج على تلالها، ثم يحل فصل الربيع فتزهر الطبيعة بكامل رونقها فوق أكواخ القرية.

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