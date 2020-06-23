إنجي المصرية تعتزل التمثيل

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت الفنانة الشابة إنجي خطاب اعتزالها النهائي لعالم التمثيل، مؤكدة أنها تخيلت أن موهبتها وحدها ستكون كافية لتثبت تواجدها، ولكن تبين لها بعد تفكير طويل، أن الموهبة وحدها لا تكفي.

إنجي صدمت كل محبيها ببيان قصير نشرته عبر موقع فيسبوك قالت فيه: "بعد تفكير طويل أوي قررت أن اعتزل مهنة التمثيل قالوا عليا موهوبة بس للأسف الموهبة وحدها لا تكفي".

تابعت قائلة: مع اني ضاع عمري فيه سنين دراسة بكالوريوس تمثيل وإخراج وبعدها دبلومه في الاخراج وكارنيه النقابة غير سنين اجتهاد وسعي وتعب ومرمطة وظلم ومخدتش حقي اللي استحقه، للاسف الوسط دا مليش مكان فيه .. الاعتزال أكرم.

ورفضت انجي كل محاولات اثنائها عن قرارها والتمسك بموهبتها، وعلقت على متابعيها قائلة: "أشكركم والله جميعا على شعوركم وشهادتكم بموهبتي شيء يفرحني بس دا قراري"، بحسب مجلة "سيدتي".

يذكر أن إنجي خطاب ممثلة مصرية، ولدت في مدينة القاهرة العام 1987، اكتشفها المخرج التليفزيوني جمال عبد الحميد، ورشحها للمشاركة في مسلسل (سوق الخضار)، وقررت بعدها أن تدرس التمثيل على نحو أكاديمي، فانتسبت إلى قسم التمثيل والإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وعملت على مدار السنوات التالية بين السينما والتليفزيون، فقدمت عدة أفلام ومسلسلات منها الحصان السود مع أحمد السقا، وأهل كايرو مع خالد الصاوي وكندة علوش ورانيا يوسف، والجزء الثالث من "نصيبي وقسمتك" وفيلم ركلام.

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