شاهد.. مراهق يصطاد سمكة قرش بوزن 400 كلغ

المصدر: ترجمة وإعداد: عبدالهاني عليوات

أمسك صبي أمريكي يبلغ من العمر 13 عامًا بقرش ببري مهيب خلال رحلة صيد في بورت أرانساس بولاية تكساس.

كان ميخا هارلس في رحلة صيد مع والده عندما بدأ في دحرجة سمك القرش، ليتبع ذلك قتال دام خمس ساعات بين الحيوان والمراهق، الذي ساعده والده وبقية المشاركين الآخرين في النزهة.

عند وصولهم إلى ميناء بورت أرانساس، تم تفريغ القرش الببري من قارب النزهة لوزنه، حيث نشرت الشركة المنظمة لرحلة الصيد مقطع فيديو عبر صفحتها في فيسبوك، يظهر القرش المصطاد، بطول أكثر قليلا من 3 أمتار، يُرفع لوزنه، حيث أشارت النتيجة إلى ما يقرب من 400 كيلوغرام، بحسب (cnews).

وقام ميخا هارلس ووالده بتوزيع لحم سمك القرش على كل من كان متن القارب.

تعليق سياسي

وإذا كان الشاب التيكساسي مسرورًا بـ "إنجازه"، فقد ارتفع عديد الأصوات ضد مثل هذه الممارسات، وفقًا لتقرير لـ "Fox News".

كما قال الكثير من المعلقين على منشور هارلس في فيسبوك، إنه كان يجب إطلاق القرش الببري بدلاً من تركه يموت، ليضيف أحدهم: "كان يجب تركه في الماء، ووضع علامات عليه وإطلاقه، ويقول آخر: أفضل جزء في اصطياد سمكة قرش ضخمة كهذه هو رؤيتها تطلق وتتحرك في الماء"، ليرد عليه آخر: "من المؤسف أن هذا القرش الكبير لم يُفرج عنه".

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