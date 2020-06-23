«سيدة البحر» مسك ختام عروض «الشارقة للفنون»

المصدر: (الشارقة - البيان)

تختتم مؤسسة الشارقة للفنون ومنصة حبيبي كولكتيف الرقمية سلسلة عروضهما على الإنترنت، بعرض الفيلم الروائي الطويل «سيدة البحر» للمخرجة السعودية شهد أمين من إنتاج «إيمج نيشن أبوظبي».

وذلك يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة 8:30 مساءً بتوقيت الإمارات.

وبعد مشاركته في العديد من المهرجانات الدولية، ستكون هذه المرة الأولى التي سيتم فيها عرض «سيدة البحر» للجمهور مباشرة قبل إطلاقه في صالات السينما لاحقاً، وتتبع العرض جلسة حوارية يشارك فيها كل من مخرجة الفيلم شهد أمين ومؤسسة منصة حبيبي كولكتيف روزين تبوني.

ويستكشف «سيدة البحر» عبر مشاهده المصورة بالأبيض والأسود، القضايا النسوية المعاصرة من خلال قصة حياة الفتاة اليافعة القوية، التي تنشأ في قرية فقيرة تعيش على صيد السمك، وتحكمها تقاليد مظلمة، حيث تُجبر كل أسرة على منح الإناث لمخلوقات بحرية تعيش في المياه المجاورة، وبدورهم يصطاد أهل القرية تلك المخلوقات البحرية.

وبعد أن ينقذها والدها من التضحية بها للمخلوقات الغامضة، تصبح حياة في أعين أهل القرية لعنة لتعيش منبوذة طوال حياتها، ولكن لم تذعن لمصيرها وتناضل ليكون لها شأن داخل القرية. وتظهر على جلد قدم حياة نتوءات جلدية تتحول إلى حراشف مضيئة حين توضع في الماء. وحين تحمل والدة حياة بطفل جديد، يصبح على حياة أن تتبع تقاليد القرية بأن تهب نفسها لتلك المخلوقات، وأن تختار بين أن تصبح واحدة منهن أو تجد طريقة أخرى للهرب.

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