عروس تطلب الطلاق عقب 16 يوماً .. مفاجأة غير متوقعة

المصدر: البيان الإلكتروني

فوجئت عروس مصرية التي لم يمض على زواجها سوى 16 يوماً، أن عريسها متزوج بأخرى وأحضرها للعيش معها في نفس السكن.

وأقامت العروس دعوى طلاق ضد زوجها أمام محكمة الأسرة، قائلة في دعواها بحسب وسائل إعلامية، إنها تزوجت زواجاً تقليدياً، وخلال 5 أشهر من تحضيرات الزواج، كان يعاملها بشكل جيد، ووفر لها سكنًا في منطقة راقية، موضحة أنه لم تمر سوى أيام معدودة بعد انتهاء حفل الزفاف، حتى جاء بزوجته لتعيش برفقتهما.

وأكدت العروس أن مشادات وقعت بينهما، بسبب عدم مصارحته لها بزواجه، وهدد بتركها معلقة، لتعيش في عذاب بين خيارين؛ القبول بالعيش مع ضرة، أو الطلاق بعد أيام من الزواج، فاتخذت القرار الأخير.

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