ظهور الفحص الثاني للطبيب المعالج للفنانة رجاء الجداوي

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد الدكتور محمد خالد، الطبيب المعالج للفنانة المصرية رجاء الجداوى، إن نتيجة ثاني تحليل أجري له، خلال وجودة فى العزل الصحى بمستشفى أبو خليفة، أظهرت إيجابية إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف إنه يتواجد في العزل الصحي بمستشفى الإسماعيلية العام، لليوم الحادي عشر، عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، بعد استمراره للعمل أكثر من 100 يوم متصلين داخل مستشفيات العزل الصحي في الإسماعيلية وفقا لصحيفة اليوم السابع.

يذكر أن الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي تدهورت بشكل كبير، ومازالت داخل العناية المركزة بمستشفى أبو خليفة، وتم نقلها من "جهاز CPAP"، إلى جهاز تنفس صناعي اختراقي بعد تدهور حالتها الصحية، ونسبة الأكسجين فى الدم بلغت 55% من غير التنفس الصناعي.

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