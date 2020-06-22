دعاء مؤثر من ابنة رجاء الجداوى بعد تدهور صحة والدتها

المصدر: البيان الإلكتروني

نشرت أميرة حسن مختار، ابنة الفنانة رجاء الجداوى، دعاء مؤثرا لها، عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، عقب تدهور حالة والدتها الصحية واحتياجها إلى جهاز تنفس صناعي اختراقي.

وقالت ابنة رجاء الجداوى "لا الله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين، يا خالق يا محيى يا مميت أكتب لأمي الحياة يا قادر يا مجيب يا شافي أكتب لها الشفاء ومن عليها بالشفاء، يارب أنت القائل وقولك الحق اذكروني أذكركم وأنا أذكرك دائمًا من قلبي ومن عقلي ومن يقيني بأنك أنت الله الواحد لا شريك لك، القادر الوهاب اللطيف الشافي المحيي المميت الخالق القوى المتين المجيب الحي القيوم، وأنت أيضًا القائل ادعوني استجب لكم، اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة يا مجيب يا شافي اشفي. أمى أنت الذى تحيي العظام وهي رميم أحيي أمي بقدرتك يا قادر يا لطيف يا عفو يا غفور يا قريب يا بصير يا وكيل يا شافي يا مجيب يارب، ولا حول ولا قوة لى ولكل البشر والكائنات إلا بك أنت الله العلي العظيم مالك الملك ذو الجلال والإكرام سبحانك".

وكان مصدر طبى بمستشفى أبو خليفة للعزل الصحى بالإسماعيلية قد أكد إن الحالة الصحية للفنانة الكبيرة رجاء الجداوى، تدهورت، واحتاجت إلى جهاز تنفس صناعى اختراقى، كما تم منحها أدوية لدعم جهاز التنفس الصناعى الخاصة بها.

وأضاف المصدر الطبى، وفقا لـ "اليوم السابع"، أن الفنانة رجاء الجداوى، ما زالت داخل العناية المركزة بمستشفى أبو خليفة، وتم نقلها من "جهاز CPAP"، إلى جهاز تنفس صناعى اختراقى بعد تدهور حالتها الصحية، وووصول نسبة الأكسجين فى الدم لديها من غير التنفس الصناعى 55%.

وأكد المصدر الطبى أن الفنانة رجاء الجداوى أجرت منذ دخولها المستشفى ثلاثة تحاليل"pcr"، كان الأول بعد دخولها بثلاثة أيام، وظهرت نتيجته إيجابية، والثانى عقب حقنها بمصل البلازما المتعافين بيومين، وظهرت أيضًا نتيجته إيجابية، وأجرت مسحة مؤخرًا، وظهرت نتيجته إيجابية.

وصاحب دخول الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى، العزل الصحى بالإسماعيلية، شائعات كثيرة كل ساعة على السوشيال ميديا، وهو ما أزعج أسرتها كثيرًا، التى طالبت مروجى الشائعات بالدعاء لها بدلًا من نشر وترويج الشائعات التى أثرت على نفسية وصحة الفنانة الكبيرة داخل العزل الصحى.

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