وفاة نجل فنان مصري شهير بطريقة مروعة

المصدر: البيان الإلكتروني

فقد الفنان المصري محمد أسامة الشهير بـ "أوس أوس"، نجم عروض مسرح مصر السابقة، ابنه الرضيع، الذي توفاه الله مساء أمس الأحد.

وذكرت وسائل إعلام مصرية إن الطفل الرضيع البالغ من العمر 3 أشهر، توفي بعد سقوطه أرضا على وجهه فاقدا الوعي حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وحرص على المشاركة في تشييع جثمان الطفل، الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية رئيس أكاديمية الفنون، والفنانون أشرف عبد الباقي ومحمد عادل إمام وأحمد فهمي ونجوم مسرح مصر علي ربيع ومصطفى خاطر وحمدي الميرغني ومحمد أنور وكريم عفيفي وسليمان عيد وعزوز عادل وعدد آخر من الفنانين.

يشار إلى أن "أوس أوس" شارك في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "اتنين في الصندوق" بمشاركة زميله حمدي الميرغني، وشارك في بطولته كل من بيومي فؤاد، حجاج عبد العظيم، انتصار، وعدد كبير من الفنانين، تأليف لؤي السيد، إخراج محمد مصطفى.

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