"جائزة الشيخ سلطان لطاقات الشباب"‎ تفتح باب المشاركة في مبادرة "تحد نفسك"

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت "جائزة الشيخ سلطان لطاقات الشباب" عن فتح باب المشاركة في مبادرة "تحد نفسك"، من تاريخ الأحد21 يونيو الجاري ولمدة 3 أسابيع.

تهدف المبادرة لتحفيز فئة اليافعين والشباب المواطنين والمقيمين من عمر 13 وحتى 18 عاماً والكشف عن مواهبهم، بإتاحة الفرصة أمامهم لتصوير مقطع فيديو لا تتجاوز مدته دقيقتين، يعرض مهاراتهم في مجالات الرسم، أو عزف الموسيقي أو الغناء، أو الطهي.

على الراغبين في المشاركة، إرسال رابط تحميل المقطع مرفقاً بتفاصيل الإسم والعمر والمهارة على البريد الإلكتروني info@sheikhsultanaward.ae، حيث ينال صاحب الفيديو الأكثر إعجاباً عن كل مجال، قسيمة شرائية وشهادة تقديرية.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز