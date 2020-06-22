بيع غيتار كورت كوبين لحفل "Unplugged" بـ 6 ملايين دولار

المصدر: ترجمة وإعداد: عبدالهاني عليوات

تم بيع الغيتار، الذي استخدمه كورت كوبين أثناء تسجيله الحفل الشهير Unplugged لفرقة الروك الأمريكية نيرفانا في العام 1993، أول أمس السبت، خلال مزاد نظمته دار جوليان، مقابل 6 ملايين دولار، وهو رقم قياسي للغيتار.

الرقم القياسي السابق

وقال المشتري، الذي كان حاضرًا فعليًا خلال عملية البيع، التي نظمت في بيفرلي هيلز (كاليفورنيا)، وهو رجل الأعمال الأسترالي بيتر فريدمان، مؤسس شركة Røde Microphones لتصميم الميكروفونات: إنه ينوي عرض الغيتار في العديد من المدن حول العالم، ليتم توزيع مداخيل هذه المعارض على الجمعيات الخيرية التي تدعم عالم الترفيه.

سعر الـ 5 ملايين دولار ارتفع إلى 6.01 عند احتساب الرسوم والعمولات، حيث تم تجاوز السعر الأولي الذي وضعته دار جوليان عند بداية البيع، والذي حدد بمليون دولار.

قبل ذلك، كان أغلى غيتار في التاريخ هو غيتار فيندر ستراتوكاستر، الملقب بـ "بلاك سترات"، والذي استخدمه ديفيد جيلمور؛ عازف الغيتار في المجموعة البريطانية بينك فلويد، حيث تم بيعه من قبل الموسيقي مقابل 3.975 مليون دولار، خلال عملية بيع نظمها بيت كريستيز في يونيو 2019، لمصلحة المؤسسات الخيرية.

رقم 1 في المبيعات القياسية

ويعود تاريخ صنع غيتار نصف الكهربائي لكورت كوبين، الذي تم بيعه أول أمس السبت للعام 1959، ومن طراز D-18E النادر، الذي صنعه الأمريكي لوثييه مارتن في 302 نسخة فقط.

ويتوافق الغيتار مع قواعد برنامج (unplugged) للقناة الأمريكية MTV، التي فرضت على الفنانين المستضافين استعمال الآلات الصوتية أو شبه الصوتية فقط.

يذكر أن حفل Unplugged، الذي سجل في نيويورك في 18 نوفمبر 1993، تزامن مع ذروة شهرة فرقة الروك الأمريكية "نيفرانا، الأكثر إثارة في التسعينات، التي تبلورت حولها حركة غرنج الموسيقية.

وقد أقيم الحفل، الذي استعمل فيه هذا الغيثار، قبل أقل من ستة أشهر من انتحار كورت كوبين في 5 أبريل 1994، بسبب الاكتئاب الذي أصابه نتيجة تعاطيه المخدرات، والذي لم يحضر صدور ألبومه في نوفمبر 1994.

ووفقًا لمجلة بيلبورد المتخصصة، فقد تم بيع أكثر من خمسة ملايين نسخة من هذا الألبوم في الولايات المتحدة وحدها.

يشار إلى الغيثار تم بيعه مع حافظته التي صممها كورت كوبين شخصاً، بالإضافة إلى ثلاث تذاكر إيداع أمتعة.

وأخيراً، لا بد من الإشارة إلى أن سترة الزيتون الأخضر الأسطورية، التي ارتداها كورت كوبين عند تسجيله حفل Unplugged، بيعت في أواخر أكتوبر الماضي بـ 334000 دولار، في مزاد نظمته دار جوليان.

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