فتاة مصرية تطلب الزواج على فيسبوك.. وهذا هو السبب

المصدر: البيان الإلكتروني

أكدت مها أسامة الفتاة المصرية التي طلبت الزواج على الفيسبوك إن الفكرة جاءت نتيجة سنوات مرت بها شعرت فيها أن المجتمع يهين الفتاة التي تأخرت عن الزواج.

وأضافت في مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" تقديم الإعلامي سيد علي المذاع على فضائية "الحدث اليوم" أنها فعلت ذلك قبل إصابتها بالاكتئاب والتعبير عن نفسها بحسب موقع فيتو.

وأوضحت: "حالة الركود التي أصابت المجتمع باتت واقعا وتلقيت مئات الطلبات من راغبي الزواج وجميعهم أبدوا إعجابهم بما فعلته وأن ما قلته لا يوجد به ما يدينني"، مؤكدة: "تقدمت باستقالتي من عملي بعد نشر الفيديو".

وعن مواصفات فارس أحلامها أكدت: "أبحث عن شخص جاد ومحترم ويتحمل المسؤولية ويحترم تفكيري ولا يقلل مني".

ونشرت الفتاة مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي فيسبوك تعرض فيه نفسها للزواج وأثار هذا الموضوع جدلاً كبيراً وخلف آراء متباينة لدى المتابعين خاصة وأنها أقدمت على فعل أمر غير مألوف في المجتمع المصري.

وقالت مها إنها على يقين بأن ما قامت به أمرا من الصعب تقبله إلا أنها درست القرار بشكلٍ جيدٍ قبل تنفيذه وأنها مستعدة لتحمل تبعات الأمر بسلبياته وإيجابياته.

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