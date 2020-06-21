الفنانة شريهان تساند رجاء الجداوي في محنتها

المصدر: البيان الإلكتروني

ساندت الفنانة شريهان الفنانة القديرة رجاء الجداوي في محنتهاء مع وباء كورونا المستجد " كوفيد-19"

وتوجهت شريهان إلى الله بالدعاء وقالت عبر تويتر : "اللهم يا سامع دعاء العبد إذا دعاك، ويا شافي المريض بقدرتك، اللهم اشفها شفاءً لا يغادر سقماً، اللهم ألبسها لباس الصحة والعافية يارب العالمين، إنك على كل شيء قدير".

وأضافت : "ربي إن رجاء مسها الضر وأنت أرحم الراحمين يامغيث أغيثها يامغيث أغيثها يا مغيث أغيثها.

وكانت مصادر طبيه كشفت من داخل مستشفى عزل أبوخليفة بمحافظة الاسماعيلية المصرية المخصصة لاستقبال مصابي الفيروس، عن تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي وأنها فقدت الوعي أثناء علاجها وتدهورت حالتها بشكل خطير. .

وقال المصدر إن الفريق الطبي المعالج بمستشفى أبوخليفة اضطر إلى وضع الفنانة على جهاز تنفس صناعي بأنبوبة حنجرية لتوصيل الهواء إلى الرئتين، بدلا من جهاز تنفس صناعي موصّل بجهاز ضخ الهواء المستمر الإيجابي للرئتين- الذي يدخل من الأنف أو الفم حتى بداية الحنجرة لضخ الأكسجين للرئتين بعد تدهور حالتها.

ومازالت الجداوي داخل العناية المركزة بمستشفى أبو خليفة، وتم نقلها من "جهاز CPAP"، إلى جهاز تنفس صناعي اختراقى بعد تدهور حالتها الصحية، ونسبة الأكسجين فى الدم بلغت 55% من غير التنفس الصناعي.

وأكدت المصادر الطبية أن الفنانة رجاء الجداوي أجرت منذ دخولها المستشفى ثلاثة تحاليل "pcr"، كان الأول بعد دخولها بثلاثة أيام، وظهرت نتيجته إيجابية، والثاني عقب حقنها بمصل البلازما المتعافين بيومين، وظهرت أيضًا نتيجته إيجابية، وأجرت مسحة خلال الساعات الماضية، وظهرت نتيجتها إيجابية أيضا.

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