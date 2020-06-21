ضجة في الوسط العلمي بسبب طالبات دانماركيات بالصف التاسع

المصدر: إعداد: فاتن صبح

الأشجار لا تنمو بالقرب من راوتر لاسلكي، هذا ما توصل إليه بحث أجرته 5 فتيات من الصف التاسع في الدنمارك، فأحدث ارتدادات في المجتمع العلمي.

بدأت الحكاية من ملاحظة وسؤال طرحته طالبات مدرسة «هاليراب» الدنماركية، حيث تنبّهن إلى أنهن يواجهن صعوبات في التركيز داخل الصف بعد الليلة التي ينمن فيها بالقرب من هواتفهن المتحركة.

ومن هنا كان القرار بإجراء اختبار حول تأثير إشعاعات الهواتف الخلوية على النباتات، وفقاً لموقع «دي.آر» الإخباري.

ووضعت الطالبات 6 أطباق مليئة ببذور «الرشاد»، وهو نوع من الخضراوات الورقية في غرفة خالية من الإشعاعات و6 أطباق أخرى داخل غرفة تحتوي على مسيّرين لاسلكيين يبعثان وفق حسابات الطالبات إشعاعات شبيهة بتلك التي للهاتف الخلوي العادي.

وقامت الطالبات على مدى 12 يوماً بملاحظة وقياس وتقييم وتصوير النتائج التي بدا من خلالها واضحاً أن البذور الموضوعة بجانب الراوتر لم تنمُ، بل إن معظمها تعرّض للتلف تماماً، في حين أن البذور التي زرعت في الغرفة الأخرى عاشت.

وتمكنت الطالبات بفضل هذا الاختبار المجدي من حصد تكريمات وجوائز في المسابقة العلمية الإقليمية، وكسب اهتمام المجتمع العلمي في جميع أنحاء العالم.

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