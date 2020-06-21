أوركسترا الآلات الكاتبة في سمفونية جديدة

المصدر: إعداد: نهى حوّا

يوجد العديد من فرق الأوركسترا في العالم، بعضها يتميز بقسم خاص بالآلات الوترية، وبعضها الآخر بقسم خاص بالآلات النفخ النحاسية، لكن "أوركسترا بوسطن للآلات الكاتبة" مشهورة تحديداً باستخدام الآلات الكاتبة فقط.

هذه الاوركسترا اجتمعت مجدداً، وفقاً لموقع إخباري، على مكالمة بالفيديو، بعد أن ألغى تفشي كوفيد-19 الحفلات الموسيقية في العالم حتى إشعار آخر، وأدت أغنية جديدة في أمان العزلة الذاتية، تدعى "إلغاء حبس تفكيرك".

قلة من أعضائها يتمتعون بخلفية موسيقية، والعديد منهم لم يسبق أن عزف في حياته أمام الجمهور باستثناء على تلك الآلات الكاتبة.

ومع ذلك، وعلى مدار 16 عاماً الماضية، كانت "أوركسترا بوسطن للآلات الكاتبة" تؤدي أغنيات أصلية لجمهورها في أنحاء نيو إنجلند مؤلفة حصرياً للضرب الميكانيكي على الآلة الكاتبة.



رابط الفيديو اضغط هنا https://www.youtube.com/watch?time_continue=54&v=lZvU5uf7WcE&feature=emb_logo

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