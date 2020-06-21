أول معرض للوحات من إبداع الذكاء الاصطناعي في كوريا الجنوبية

المصدر: إعداد: فاتن صبح

فتحت إحدى الشركات الناشئة في كوريا الجنوبية باب المنافسة لملء صالات معرض بتحف من إبداع التعلم الآلي يشكل المشهد الوليد الأول من نوعه لإبداع الذكاء الاصطناعي في البلاد.

وتجتذب شركة "بالس9" المصنعة لأدوات الرسوميات المزوّدة بالذكاء الاصطناعي التحف التي تستعين بتقنية التعلّم الآلي بأي من الأشكال إما لإنتاج لوحة من قماش كامل أو لإعادة تشكيل أو لتكملة عمل فنان ما حتى نهاية شهر سبتمبر المقبل.

يشكل المشروع إضافة قيّمة للمجتمع العالمي المتنامي من التقنيين وفناني الإعلام الجديد وبقية المبدعين الماضين في استكشاف حدود إبداع الآلة من خلال الفن المدفوع بالتطورات الطارئة على الأبحاث الحديثة التي جعلت من المحتوى المتولد بالذكاء الاصطناعي أكثر واقعية وتفصيلياً من أي وقت مضى.

وتعاونت شركة "باس9" مع منصة "معاً للفن" ضمن سلسلة من أعمال الذكاء الاصطناعي الفنية الممولة من الجمهور والتي أثبتت أنها أكثر شهرةً من المتوقع.

وأشارت يونغيون بارك المتحدثة باسم الشركة بالقول: " بفضل الاهتمام الكبير من الناس ونتائج التمويل الرائعة اكتسبنا المزيد من الثقة في أن نكون السباقين في إطلاق سوق فنون الذكاء الاصطناعي، وقررنا بالتالي افتتاح معرض التحف الخاص بنا.

وتجدر الإشارة إلى أن تيمة المنافسة تتمحور حو سؤال ما إذا كان الفن المتولد عن الذكاء الاصطناعي يعزز الجانب الإبداعي الفني لدى البشر".

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