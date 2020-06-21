«ساعة سعادة».. مفهوم ومعرفة ووعي

المصدر: الفجيرة - البيان

اختتمت جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية برنامج «ساعة سعادة» الذي أُقيم عبر تقنية الاتصال المرئي «عن بعد» بحضور خالد الظنحاني، رئيس مجلس إدارة الجمعية. واشتمل البرنامج الذي قدمته فاخرة بن داغر، المدير التنفيذي للسعادة والإيجابية سفيرة السعادة الدولية، على عدة محاور منها: «مفهوم قاعدة السعادة» و«سعادة المعرفة والوعي» و«السعادة الوظيفية»، واختتم بمحور «سعادة التوازن والحدود».

وتطرقت بن داغر في بداية حديثها لمفهوم السعادة وتأثيرها في الأُسر والمُجتمعات، في ظل الظروف الراهنة، مشيرةً إلى أن الإمارات تعد الأولى على مستوى الشرق الأوسط في تطبيق السعادة.

كما استضاف برنامج «ساعة سعادة» الدكتور سيف المعيلي مستشار التنمية البشرية الذي أشار إلى أن سعادة الموظفين تعد من الجوانب المهمة التي يجب الوقوف عندها، فالموظف الشامل لن يؤدي دوره كموظف إلا بالسعادة التي ستنعكس على العملاء والزوار، فعندما ترى الموظف سعيداً ينتقل ذلك الإحساس سريعاً لكل من حوله.

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