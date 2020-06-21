«مكتبات الشارقة» تستأنف اليوم استقبال القرّاء

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت مكتبة الشارقة العامة، التابعة لهيئة الشارقة للكتاب، عن إعادة افتتاح فروعها أمام القراء، كمرحلة أولى، بدءاً من اليوم، على أن تقدم خدماتها بشكل تدريجي، وذلك بعد اتخاذها الإجراءات الاحترازية والوقائية بما يتماشى مع توجهات دولة الإمارات، وجهودها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19». وتتاح للقراء جميع القاعات باستثناء قاعات الطفل.

وتتضمن التدابير الوقائية التي اتخذتها المكتبات برنامج تعقيم شاملاً لكافة المواقع الخاصة بها، وعودة الموظفين إلى مقر عملهم بطاقة استيعابية لا تتجاوز 30% من العدد الكلي، واستقبال الجمهور بنسبة 30% من الطاقة الاستيعابية للمكتبات، وإتاحة الزيارة للفئات العمرية من الكبار بين 18 و59 عاماً واليافعين بين 13 و17 عاماً، بينما سيتم منع دخول الأطفال دون 12 عاماً، والمسنين فوق عمر 60 عاماً.

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