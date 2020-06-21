« إدارة الوثائق» محور دورة تدريبية في الأرشيف الوطني

المصدر: أبوظبي - وام

نظم الأرشيف الوطني دورة تدريبية، بعنوان «تطبيق أفضل الممارسات في مجال إدارة الوثائق الجارية والوسيطة وسياسة إدارة المراسلات»، وذلك انطلاقاً من اهتمام الأرشيف الوطني ببناء نظام متكامل ونموذجي لإدارة الوثائق الورقية والإلكترونية، وتطبيق سياسة متكاملة لإدارة الوثائق والمستندات، وتعزيز المهارات في مجال حفظها ورقياً وإلكترونياً، وتطوير وتكوين الكوادر المؤهلة في مجال الأرشيف.

وحثت الدورة التدريبية، التي حاضر فيها رشيد حمداش أخصائي أرشيف رئيسي، عبر تقنيات التواصل عن بُعد، على أهمية الوثائق كونها أصول تاريخية نزيهة، يتوجب حفظها للأجيال القادمة، وأكدت أهمية الحفاظ على الوثائق على ضوء المعايير التي حددها القانون الاتحادي الخاص بالأرشيف الوطني لعام 2008، والمعدل سنة 2014 ولائحته التنفيذية، وأنزلت مواده العقوبات الشديدة على من يهمل وثيقة رسمية أو يضيّعها، وحذرت من الإتلاف العشوائي للوثائق.

وتطرقت الدورة التدريبية، التي شارك فيها عدد كبير من موظفي الأرشيف الوطني إلى: الجرد وأساليبه في حصر جميع الملفات وإعداد القوائم، والسياسات وإجراءات العمل، والأدوات الفنية كخطة التصنيف والترميز، وخطة حفظ الملفات، والنظام الإلكتروني لإدارة الوثائق والسجلات، ثم البنية التحتية من قاعات وتجهيزات تخزين الأرشيف، والموارد البشرية المتخصصة، ووحدة الوثائق؛ إذ تُلزم المادة رقم (5) من القانون المذكور الجهات بإنشاء وحدة تنظيمية تُعنى بالأرشيف.

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