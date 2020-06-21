تطبيقات الأرشيف الوطني الذكية تعزز الانتماء للوطن

المصدر: إعداد: عبير يونس

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من منطلق التطوير والابتكار يقدم الأرشيف الوطني لدولة الإمارات، العديد من التطبيقات الذكية التي تضع خدماته العديدة والمتنوعة في متناول الجمهور من مختلف الشرائح، بهدف تعزيز الولاء والانتماء وترسيخ الهوية الوطنية في نفوس أبناء الوطن، وتلك هي رسالة الأرشيف الوطني المشرِّفة.

1- مكتبة الشيخ زايد:

مكتبة الشيخ زايد الصوتية فيها عدد كبير من أقوال حكيم العرب المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في قضايا محلية وعربية وعالمية، وفي مجالات وموضوعات عدة ومتنوعة.

2- شجرة آل نهيان:

يجد المستخدم لتطبيق «شجرة آل نهيان» عدداً كبيراً من الشخصيات من (آل بوفلاح)، بدءاً من شخصية ياس، وصولاً لأحفاد أنجال المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، بطريقة تفاعلية ذكية.

3- يوميات رئيس الدولة

يضم تطبيق يوميات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أحداثاً ونشاطات يومية لسموه منذ عام 1968، لها الأثر في قيام الدولة بمجالات متنوعة منها السياسة والاقتصاد.

4- يوميات محمد بن راشد:

يقدم تطبيق يوميات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يوميات سموه الحافلة بالعطاء، منذ العام 1969 بمختلف المجالات.

5- يوميات محمد بن زايد:

يبيّن تطبيق يوميات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، جهود سموه الشاملة التي بذلها في خدمة الوطن منذ عام 1969.

6- يوميات حمدان بن محمد:

يحتوي التطبيق الخاص بيوميات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، على نشاطات سموه منذ عام 1999، في مختلف المجالات، مبيناً سير سموه على نهج والده.

7- وطني الإمارات:

يتضمن تطبيق «وطني الإمارات» برامج تعليمية، تُتاح للطلاب بطريقة تمكنهم من تحميلها والاستفادة منها كوسيلة تعليمية مبتكرة تسهل تفاعل الأطفال مع المعلومات الوطنية والتاريخية.

8- إصدارات الأرشيف الوطني:

يحتوي تطبيق منفذ بيع إصدارات الأرشيف الوطني على نظام متكامل للإصدارات بالعربية والإنجليزية، ويستطيع المستخدم شراء الكتب وتحميلها، وقراءتها، والاطلاع على أنشطة الأرشيف.

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