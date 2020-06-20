كيفية صلاة الكسوف في المنزل

المصدر: البيان الإلكتروني

دعت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف إلى إقامة صلاة الكسوف في البيوت، مبينةً أنَّ صلاة الكسوف سنَّة مؤكدة في حق كل من يؤمر بالصلاة شرعاً، فيدخل في ذلك: الرجل والمرأة، والمسافر، والمقيم، والكبير والصغير المميز، مشيرةً إلى أن وقت صلاتها يبدأ من حين ظهور الكسوف بعد حلِّ النافلة، وينتهي بانجلاء الكسوف أو بأذان الظهر، وذلك تماشياً مع الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وبخصوص كيفية الصلاة، يصليها الرجل جماعة مع أهل بيته أو منفرداً في مكان وجوده، كما يمكن للنساء إقامتها في البيوت دون جماعة وأصدر المركز الرسمي للإفتاء توضيحاً بيَّن فيه كيفيتها، وأنَّها ركعتان، في كل ركعة قيامان وركوعان، فيكبر المصلي تكبيرةَ الإحرام ويقرأ الفاتحة وسورة، ويركع، ثم يقوم فيقرأ الفاتحةَ وسورةً ثم يركع ويرفع من الركوع، ثم يسجد سجدتين، يجلس بينهما جلوساً كالجلوس المعتاد للصلاة، ثم يفعل في الركعة الثانية كما فعل في الأولى.

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