يوسف شعبان يكشف عن رأيه في تجسيد شخصية أحمد زكي

المصدر: البيان الإلكتروني

رفض الفنان يوسف شعبان فكرة مسلسل "الإمبراطور" الذي أعلن الفنان محمد رمضان تجسيد شخصية الفنان أحمد زكي فيه، موضحاً أن ذلك العمل ليس في مصلحة الفنان الراحل.

وقال شعبان، وفقاً لما نشرته صحيفة "أخبار اليوم"، إن تاريخ أحمد زكي معروف للأجيال الموجودة حالياً، فلن يكون تحويل حياته إلى عمل درامي محل اهتمام.

وأضاف أنه كان من الأفضل تأجيل هذا المسلسل عدة سنوات، ليكون الجمهور المستهدف وقتها هو الجمهور الذي لم يُعاصر أحمد زكي.

ومسلسل "الإمبراطور" هو من تأليف الكاتب الكبير بشير الديك، ومن المتوقع تقديمه في رمضان المقبل.

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