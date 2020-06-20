صورة دورة حياة التوت تعيدنا إلى قلب الطبيعة

المصدر: إعداد: نهى حوّا

تعيدنا تلك الصورة عن دورة حياة التوت إلى قلب الطبيعة، نتتبع من خلالها نمو تلك النبتة من برعم إلى زهرة ففاكهة، فنشعر بروعة هذه الحياة، وكم هي بسيطة تلك الأشياء التي من شأنها أن تمنحنا السعادة، قبل أن ندرك بغصة إلى أي حد بتنا في غربة عن الطبيعة.

حازت صورة عن دورة حياة التوت على ملايين ايماءات الإعجاب، منذ أن شاركها موقع "الفي داي" لأول مرة في 16 يونيو على منصة "تويتر"، وقد أعاد تغريدها أكثر من 163 ألف شخص حتى لحظة كتابة هذه السطور. وقد بدأ الآن كثيرون ينشرون صوراً عن فواكه مختلفة أخرى.

يذكر موقع "ماي مودرن مت" أن هذا التحول المذهل الذي نشهده في صورة دورة حياة التوت، مشترك بين العديد من الفواكه المختلفة من الفراولة الى التوت الأزرق وبذور البن، فتلك تتشابه من حيث أن الأزهار تنضج وتتحول في النهاية إلى أطعمة لذيذة. وفي حالة البن تحديداً، يسعى المزارعون وراء الكرزة التي تنتجها شجرة البن، ففي داخلها مدفونة حبوب القهوة الثمينة التي تتم معالجتها لاحقاً لتقديمها للمستهلكين.

الصورة تذكرنا أيضاً بأن التكافل بين المخلوقات هو أساس الحياة، فتلك النباتات لا تفعل ذلك بمفردها، بل أنها بحاجة على مساعدة العديد من الحيوانات الأخرى لمساعدتها على نثر بذورها والتطور إلى ثمار. فالطيور والسناجب والغزلان والدببة تساعد تلك النبتة عن طريق تناول الفاكهة الناضجة ثم تفريق البذور من خلال فضلاتها.

وبطبيعة الحال لا شيء يحدث من دون النحل الذي يلقح أزهار النبات. وهذه الزهور الملقحة تنمو ببطء إلى تلك الفاكهة المورقة التي نستمتع بطعمها لاحقاً.

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