ممثل مصري شهير يترك الفن ويعمل في إصلاح إطارات السيارات

المصدر: البيان الإلكتروني

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور للفنان المصري الشهير حسين أبو حجاج خلال عمله بمحل إصلاح إطارات السيارات بمسقط رأسه بمدينة المنيا.

وكان أبو حجاج قد كشف في مقابلة تلفزيونية أنه يمتلك سلسلة ورش تصليح إطارات السيارات بالمنيا.

وأضاف الفنان أبو حجاج، "أن التمثيل غير مضمون والورشة أكل عيشي".

وأضاف "أبو حجاج"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن ورشة "الكاوتش"، التى يمتلكها هى التى ساعدته على تحسين مستواه المادى، لدرجة أنه علم أبنائه فى مدارس خاصة.

وحكى قصة دخوله الفن عندما ساعده الفنان هاني رمزي بحكم معرفتهما من المدينة نفسها على دخول عالم الفن، من خلال فيلم "صعيدي رايح جاي"، ليقدم بعدها سلسلة من الأدوار الصغيرة في فيلم "الناظر"، و"غبي منه فيه"، حتى أعطاه الفنان أحمد مكي الفرصة في العمل معه بسلسلة "الكبير أوي"، واشتهر من وقتها بدور "أشرف".

وواصل مسيرته الفنية من خلال برنامج "صباح الخير يا مصر" على القناة الأولى، و"فوازير رمضان" على القناة السابعة، كما شارك في مسلسلات "عريس دليفري" و"أزمة سكر" و"عصابة بابا وماما".

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