تغريدات النجوم على مواقع التواصل تكشف يومياتهم

المصدر: دبي ـ غسان خروب

تغريدات كثيرة جادت بها حسابات النجوم على مواقع التواصل الاجتماعي، بعضها حمل نفياً لأخبار صنفت بأنها «شائعات»، وأخرى جاءت أشبه بـ«استشارة» للجمهور، وثالثة، كشفت عن بعض من ملامح يوميات النجوم، في ظل الإجراءات الاحترازية المتبعة في معظم دول العالم، ليظل الإصرار على تقديم أعمال وحفلات غنائية جديدة، هو القاسم المشترك بين معظم النجوم، الذين جالت «البيان» بين حساباتهم، وخرجت منها بباقة من تغريداتهم.

لا يبدو أن مياه العلاقة بين أحلام وأصالة قد عادت إلى مجاريها، حيث الخلاف بينهما عاد للواجهة مجدداً، بعد اتهام أحلام لجمهور الأخيرة بفبركة «لايك» وضع باسمها على أغنية أصالة الأخيرة، التي قدمتها باللهجة الخليجية، حيث نفت أحلام ذلك عبر تغريدتها على تويتر، وجاء ذلك في وقت أعلنت فيه أحلام عن تضامنها مع الفنانة هيفاء وهبي، في أزمتها مع مدير أعمالها، والتي لا تزال تجري أحداثها في أروقة المحاكم. كل ذلك لم يمنع أحلام من الاحتفاء بذكرى زواجها، والذي كشفت عنه في تغريدة لها عبر «تويتر»، قالت فيها: «كل عام وانت نور عيني.. الله لا يفرقنا..».

ألبوم جديد

اختار الفنان رابح صقر، منصة تويتر، للإعلان عن جاهزية ألبومه الجديد، والذي يجدد فيه تعاونه مع شركة روتانا، وهو ما أكده صقر في تغريدة له، قال فيها: «أحبائي، سبق وأن ذكرت أن الألبوم، جاهز، وسنختار له الوقت المناسب مع شركة روتانا»، وفي تغريدة أخرى، طلب صقر «اقتراحات جمهوره» فيما يتعلق بموعد صدور الألبوم، حيث ترك لهم حرية الاختيار الموعد بين أغسطس وسبتمبر وأكتوبر 2020. وقال: «مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف والأزمة التي نمر فيها، وحتى يتم إعداد خطة طرح الألبوم، ليخرج عليكم بأحلى صورة». وأكدت شركة روتانا في تغريدة لها، اعتمادها في عملية طرح الألبوم على اقتراحات الجمهور. أما الفنان عبادي الجوهر، الملقب بـ«اخطبوط العود»، فأطل «عن بُعد» على جمهوره، عبر منصة «شاهد»، وذلك ضمن مشاركته في حملة «حفلات الصيف مكملين معاكم»، وكان الجوهر قد أعلن عن مشاركته في الحملة عبر تويتر، متمنياً في الوقت نفسه أن تنال حفلته إعجاب الجمهور.

خبر «حمل نانسي عجرم بطفل رابع»، تحول بين ليلة وضحاها، إلى «ترند» على تويتر، الأمر الذي دعا نانسي إلى نفيه، مؤكدة بأنه «لا صحة لهذا الخبر». وقالت إنها وزوجها اكتفيا بالبنات الثلاث. من جهة أخرى، عبرت نانسي في تغريدة لها، عن محبتها لجمهورها، إلا أنها أظهرت فيها بعض «العتب» عليهم، بسبب التعليقات السلبية التي نشرها البعض، وتطاول فيها على فريق عملها. وقالت: «أرى تعليقات سلبية من البعض بحق أشخاص من فريق عملي، وهذا «يزعلني»، لو سمحتم أي إساءة لأي شخص من فريق عملي، سأعتبرها إساءة لي شخصياً، وهؤلاء الأشخاص هم أصدقائي، أنا اخترتهم وأحبهم ولا أقبل أي إساءة بحقهم».

«الحظر شجعني على الأكل شوي.. والرياضة أكثر»، تعليق نشرته الفنانة سميرة سعيد، على حسابها في «انستغرام» مرفقاً مع فيديو تظهر فيه وهي تلعب الرياضة، في وقت دعت فيه سميرة عبر مقطع أخر، جمهورها إلى «اللجوء إلى الاسترخاء، من أجل مواجهة ضغوط الحياة، بعد تفشي فيروس كورونا»، ولقيت فيديوهات سميرة ترحيباً من قبل «زملاء المهنة»، حيث بادلتها «المحبة» الفنانة المصرية أنغام، بقولها: «عاش يا قمر»، علماً بأن سميرة سعيد تستعد حالياً لتسجيل أغنية «قط وفار» التي كتبها عبد الحميد الحباك، ولحنها ايهاب عبد الواحد.

صورة جديدة

أما الأردنية صبا مبارك، فقد شاركت جمهورها بصورة جديدة لها على «انستغرام»، ظهرت فيها بـ«لوك جديد»، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: «بدءاً من غد صباحاً سأكون أركض في الشارع، احتفالاً بانتهاء الحجر»، وكانت صبا قد خضعت للحجر الصحي بعد عودتها إلى بلدها، وذلك وفق الإجراءات الاحترازية المعمول بها، خلال الفترة الحالية. يذكر أنها قدمت أخيراً مسلسل «حارس الجبل» الذي شارك في بطولته أيضاً السعودي عبدالمحسن النمر، والأردني منذر رياحنة. بطريقة «ذكية»، تجاهل الفنان السوري ياسر العظمة، شائعة «وفاته في أحد مستشفيات العاصمة السورية دمشق، إثر أزمة قلبية». ونشر صورة على حسابه في «انستغرام»، تعود إلى أحد أعماله. وعلق عليها بالقول: «صورة من الثمانينيات تضم باقة جميلة من الفنانين السوريين أثناء تصوير إحدى حلقات مرايا 84».

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