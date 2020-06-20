مركز السينما العربية ينطلق افتراضياً في «كان»

المصدر: دبي - البيان

ينطلق مركز السينما العربية للسنة السادسة على التوالي في مهرجان كان السينمائي، الذي تقرر إقامة السوق الخاص به بشكل افتراضي على الإنترنت في الفترة من 22 إلى 26 يونيو الجاري.

شركاء مركز السينما العربية في مهرجان كان الهيئة الملكية الأردنية للأفلام (الأردن)، راديو وتلفزيون العرب ART (السعودية)، روتانا (السعودية ومصر)، سودان فيلم فاكتوري (السودان)، فيلم كلينك (مصر)، مهرجان السودان للسينما المستقلة (السودان)، مهرجان الفيلم العربي - روتردام، مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مهرجان طرابلس للأفلام، مهرجان مالمو للسينما العربية.

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