بعد فوزه بالمعركة القضائية.. الديك "موريس" يتوقف عن الصياح إلى الأبد

المصدر: البيان الإلكتروني

نفق الديك الفرنسي الشهير موريس، الذي ذاع صيته العام الماضي بعد فوزه بمعركة قضائية ضد سكان محليين اشتكوا من صوته المزعج للقضاء، وفقا لـ "إرم نيوز".

وانتصر الديك موريس في معركته القضائية، وأصبح له الأحقية في أن يواصل صياحه في الفجر، على الرغم من شكاوى الجيران، في قضية اعتبرتها وسائل الإعلام الفرنسية معركة بين أسلوب الحياة الريفي القديم ومظاهر الحياة الحديثة التي تزحف من المدينة.

وذكرت كورين فيسو، إحدى ملاك الديك موريس، أن المحكمة في روشفور، غربي فرنسا، رفضت طلب الجيران بإسكات موريس.

وقالت: "لقد فاز موريس اليوم بمعركة من أجل كل فرنسا".

و"موريس"، الديك البالغ من العمر 4 سنوات، يعيش في جزيرة صغيرة قبالة ساحل فرنسا المطل على المحيط الأطلسي، وأزعج صياحه أحد الجيران، يدعى جان لوي بيرون، الذي يعيش أصلا في المدينة، واشترى بيتا ثانيا بجوار المنزل الذي يعيش فيه موريس.

ورفع بيرون الدعوى القضائية. وألقت قضية موريس الضوء على توترات مستمرة منذ عشرات السنين في فرنسا بشأن سكان المدن الذين يشترون بيوتا صيفية في الريف دونما استعداد للتعامل مع طبيعة الحياة الريفية مثل الحشرات والضوضاء والروائح التي تسببها الحيوانات.

وكانت امرأة مسنة تدعى بيرون، قامت برفع قضية على الديك "موريس"، بالإضافة إلى صاحبه كورين فيسو، بسبب صياح الديك "المزعج" في وقت مبكر من الصباح، وطالب محامي المدعية بتعويض قدره ألف يورو، حيث يريدون إرسال المبلغ لمساعدة البحارة الذين توفوا في البحر.

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