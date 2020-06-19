الإعلان عن وفاة فنان مصري بعد 5 أيام على موته

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن الفنان منير مكرم، عضو نقابة المهن التمثيلية في مصر وفاة الممثل بركات زكي، الذي شارك بأدوار بسيطة في أكثر من 80 عملا فنيا بين السينما والدراما.

وقال الفنان منير مكرم إن الفنان الراحل توفي منذ يوم 14 من شهر يونيو الجاري، وتم دفن الجثمان، ولكن أسرته لم تخطرنا إلا منذ قليل بخبر الوفاة ودفنه، وفقا لصحيفة اليوم السابع.

وشارك الممثل الثانوي بركات زكي في العديد من الأفلام والمسلسلات بأدوار بسيطة منها، مكتوب على الجبين، زهرة وأزواجها الخمسة، سقوط الخلافة، مسلسل إسماعيل ياسين، الوديعة والذئاب، أولاد الحلال، مسلسل اسمهان، مسلسل قمر، مسلسل ناصر.

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