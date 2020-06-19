صور .. ماذا فعلت زجاجة معقم يدين في سيارة؟

المصدر: وكالات

تسبب زجاجة معقم يدين في احتراق وتفحم أجزاء من سيارة في مدينة ووكيغان بولاية إلينوي الأمريكية بعدما تركت تحت أشعة الشمس، بعد أن أطلق خبراء صحيون تحذيرات من إمكانية أن تؤدي المطهرات إلى حوادث من هذا النوع نظرا لاحتوائها على مادة الكحول.

وذكر مسؤولو الإطفاء في المدينة أن أشعة الشمس الساطعة نفذت من خلال الزجاج الأمامي للسيارة التي كانت متوقفة خلال النهار في أحد الشوارع، وتفاعلت مع الكحول ما تسبب في اشتعال النار.

وكانت الزجاجة تحتوي على كحول بنسبة 80 في المئة. ونشر قسم الإطفاء صورا تظهر تأثير الحريق على السيارة من الداخل:

وقد تمكنت صاحبة السيارة من إدخال كمية صغيرة من المياه من خلال فتحة في الزجاج الأمامي من أجل إطفاء الحريق.

وقال قسم الإطفاء إنه على علم بحوادث أخرى مشابهة وقعت، مع زيادة استخدام المعقمات ذات تركيز كحولي أعلى بسبب فيروس كورونا المستجد.

وحذر القسم بشدة من الاحتفاظ بمعقمات اليدين داخل السيارات، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف.

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