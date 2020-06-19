يقتلان طفلهما بإجباره على شرب 3 لترات من الماء

المصدر: البيان الإلكتروني

ألقت الشرطة في ولاية كولورادو الأمريكية القبض على أبوين، تسببا في وفاة ابنهما البالغ من العمر 11 عاما، بعد إجباره على شرب 3 لترات من الماء.

ووفقا لقناة "روسيا اليوم"، أجبر ريان سابين البالغ من العمر 41 عاما، وزوجته تارا سابين البالغة 42 عاما، ابنهما زكاري سابين على شرب نحو لترين من الماء يوميا، ظنا منهما أنه يعاني من مرض في المسالك البولية.

وبحسب الصحيفة، وعشية وفاته، أجبر الصبي على شرب نحو ثلاثة لترات من الماء خلال أربع ساعات، وبدأ بعدها بالتقيؤ، واشتكى من آلام في الساق، ثم أغمي عليه.

وفي الصباح الباكر، أيقظ الأب ابنه ليجده ميتا وغارقا في الدم والبلغم.

يذكر أن شرب كميات كبيرة من الماء يمكن أن يؤدي إلى تقليل الصوديوم في الدم، ما يسبب القيء والهذيان وأحيانا الوفاة.

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