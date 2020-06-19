راشد بن حميد: الفن رسالة ولغة عالمية تقرب المسافات والثقافات

المصدر: عجمان ـــ البيان

أزاح الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، الستار عن «مجسم الميزان» في الحي التراثي، وبحضور عبدالرحمن محمد النعيمي مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان وصالح الجزيري مدير عام دائرة التنمية السياحية بعجمان، وفريق العمل . وأكد أن الفن رسالة ولغة عالمية تقرب المسافات والثقافات وتذكي الشعور بالوطنية ليلتقي الفن والتراث والاقتصاد معاً في خدمة نمو وازدهار إمارة عجمان سياحياً. وأعلن رئيس دائرة البلدية والتخطيط عن الافتتاح الرسمي لمجسم الميزان الذي يرتفع 5 أمتار بوزن 500 كيلوغرام ويمثل جزءاً من مشهد عجمان الفني والثقافي راسخاً على أرض تعتز بتراثها ومنظومة قيمها وأكد خلال مراسم الافتتاح على أن المنحوتة تعَد رمزاً لثقافة المجتمع وتعكس قيم التسامي والكرم. وأضاف يحتضن الحي التراثي قيمة فنية جمالية للتأكيد على أهمية الفنون في المجتمع وتأثيرها البالغ في حياة الأفراد بوصفها أداة لتعزيز التسامي بقيم التسامح والتعايش، وأشار إلى أن منحوتة الميزان العصرية تتضافر رمزيتها للماضي لتزيد من درجة الرقي والتطلع إلى المستقبل.

التنوع الثقافي

وأفاد الدكتور المهندس محمد بن عمير المهيري المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية في دائرة البلدية والتخطيط بعجمان: "أن المجسم عبارة عن لمسة تقدير للتنوع الثقافي إذ إن موقعه المحوري في مشروع الحي التراثي بالإضافة إلى هيكله الفريد يدعم المنطقة سياحياً لتكون نقطة تجمع وعنصراً جمالياً يستقطب الأنظار. ولفت إلى أن الهيكل الدائري لمجسم الميزان ينحني لخلق ظلال تمكن المارة من التفاعل معها. وأشار إلى أن الفنان فوزي السيد ابتكر شكلاً جمالياً مستلهماً من إبداع فن الخط العربي واعتمد في المنحوتة خامات متعددة أبرزها فولاذ الكورتين المقاوم للتآكل في الغلاف الجوي وطويل الأمد وذو مميزات جمالية عالية.

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