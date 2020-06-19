«العويس الثقافية»: الفن ينتصر في زمن كورونا

المصدر: دبي ـ البيان

نظّمت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية مساء أول من أمس، حلقة نقاشية افتراضية بعنوان (الفن ينتصر في زمن الكورونا)، شارك فيها كل من الفنانة الدكتورة نجاة مكي والفنان الدكتور فريد فاضل والفنان أحمد حيلوز وأدارها الفنان إحسان الخطيب.

وعبر منصة «زووم» الافتراضية ألقى المشاركون الضوء على الحياة التشكيلية محلياً وعربياً وعالمياً وفق عدة محاور ناقشت عالم العزلة القسرية التي فُرضت على الفنان، وانعكست على عموم الحركة التشكيلية من معارض ومزادات وندوات ونقاشات بين الاتجاهات الفنية.

وأشارت الدكتورة نجاة مكي إلى أنه رغم توقف الحركة الفنية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، لم تتوقف حركة التفاعل بين الفنانين أو المبادرات لعرض الأعمال الفنية على منصات التواصل الاجتماعي وكذلك نشطت المزادات عبر الإنترنت وكأنما العزلة حرضت الفنان على المزيد من الإبداع.

نظرة فاحصة

وألقى الفنان الفلسطيني أحمد حيلوز نظرة فاحصة على المشهد الفني العربي وناقش مدى تأثره بالجائحة التي تعرضت لها البشرية، حيث تطرق لعدد من الفنانين من عدة دول عربية وعرض لأعمالهم التي حاكت زمن العزلة متأثرة بالحالة العامة التي تعيشها البشرية. بينما عكست مداخلة الفنان فريد فاضل مفهوم العزلة وما يمكن أن تصنعه بالبشرية أو ما تتركه من صدى على سلوك الناس ومن ثم ما يلتقطه الفنان لجعله مادة فنية عامة نشهدها على الجدران والساحات وغيرها. خاصة مع أعمال خالدة مثل لوحة الموناليزا والصرخة وغيرهما من الأعمال الفنية التي تحولت إلى طريقة لتوعية الناس وتحذيرهم من فيروس كوفيد 19. وقد شارك الجمهور الافتراضي الذي حضر الندوة بطرح أسئلة على المحدثين حول حركة المزادات الفنية مستقبلاً في ظل غياب المعارض والفعاليات، وكذلك حول تنظيم بيناليات افتراضية.

حلقات نقاشية

وكانت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية قد نظمت أكثر من حلقة نقاشية عبر منصتها الرقمية، عن الشاعر سعيد بن عتيج الهاملي شارك فيها كل من مؤيد الشيباني وإبراهيم الهاشمي، وحلقة نقاشية عن الشاعر أحمد أمين المدني شارك فيها كل من الأستاذ بلال البدور والدكتورة مريم الهاشمي والدكتور هيثم يحيى الخواجة والأستاذ إبراهيم الهاشمي، وحلقة نقاشية عن «الكتابة في زمن كورونا» شارك فيها كل من الروائي شكري المبخوت والروائي طالب الرفاعي والشاعر والأديب عبده وازن.

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