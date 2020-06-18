رصد فيروس كورونا في مياه الصرف الصحّي باليابان

المصدر: البيان الإلكتروني

رصدت مجموعة من الباحثين فيروس كورونا المستجدّ في مياه الصرف الصحي وسط اليابان، وذلك للمرة الأولى في البلاد، حسبما ذكر موقع (اليابان بالعربي).

وتقول المجموعة إن التغييرات في أعداد الفيروس الموجود في مياه الصرف الصحي يمكن أن تشكل مؤشرا مبكرا على ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا.

ويقول هاتا أكيهيكو من جامعة محافظة توياما إن ضمان رصد الفيروس بدقة سيستغرق وقتا، ولكنهم يدفعون قدما في بحثهم وذلك استعدادا لموجة ثانية محتملة من العدوى بفيروس كورونا.

يذكر أن أبحاثا مشابهة تجرى حاليا في منشآت معالجة مياه الصرف الصحي في أكثر من 20 بلدية في أرجاء اليابان.

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