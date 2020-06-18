«جوائز إيمي» في موعدها المقرر

المصدر: لوس آنجلس - رويترز

قالت شبكة «إيه.بي.سي»، أمس، إن حفل جوائز إيمي التلفزيونية، وهو واحد من أكبر الأحداث في صناعة الترفيه، سيقام في 20 سبتمبر المقبل، كما هو مقرر له، وأن المذيع جيمي كيمل سيكون مقدمه.

ولم تقدم الشبكة، وهي جزء من شركة «والت ديزني»، تفاصيل عن كيفية إقامة الحفل، الذي يقدم أرفع الجوائز للأعمال التلفزيونية، في وقت تسببت فيه جائحة فيروس «كورونا»، في إلغاء عدد من الأحداث التي تبث على الهواء مباشرة. وقال كيمل في بيان: «لا أعرف أين سنقوم بذلك، أو كيف سنقوم به، أو حتى لماذا نقوم به، لكننا سنقيمه (الحفل)، وأنا سأقدمه».

وعادة ما يذاع الحفل على الهواء مباشرة في لوس آنجلس أمام جمهور من ألمع النجوم، وتسبقه مراسم على البساط الأحمر. ولم يكن واضحاً إن كان الحدث سيقام هذا العام، بسبب القيود على التجمعات الكبيرة، وضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي.

ووفقاً لمجلة «فارايتي»، أفاد بيان أمس، بأن التفاصيل بشأن كيف سينتج العرض، ستعلن قريباً. وتشمل السيناريوهات المطروحة للدراسة، إقامة حدث افتراضي بالكامل، أو عرض مزيج من اللقطات المسجلة مسبقاً، مع ظهور لبعض النجوم على الإنترنت.

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